Melhor Idade de Volta Redonda embarca rumo a Minas Gerais

Primeiro grupo de alunos das atividades da secretaria de Esporte e Lazer iniciou nesta quarta-feira (24) a série de passeios à cidade de Caxambu

Dez anos depois de passear na cidade de Caxambu, em Minas Gerais, a terceira idade de Volta Redonda retorna ao município mineiro para mais diversão e lazer. Na manhã desta quarta-feira (24), mais de 200 alunos das atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) embarcaram em seis ônibus, na primeira das 32 viagens do programa “Viva a Melhor Idade”, da Prefeitura de Volta Redonda. A saída aconteceu na Praça Sávio Gama, no Aterrado, em frente ao Palácio 17 de Julho.

Enquanto esperava para embarcar, com a mala em mãos, a já veterana em viagens da terceira idade, Maria Braz Vieira, de 72 anos, moradora do bairro Siderlândia, contou que participa do programa desde os primeiros passeios, inclusive já esteve em Caxambu e disse estar com a melhor expectativa possível para mais essa ida a Minas Gerais.

“Amo. Já estive em Caxambu, em Teresópolis duas vezes. Muito legal. Só de sair de casa e passear, eu amo. Ano passado eu pensei que não ia, pois estava em tratamento médico, mas graças a Deus o médico me liberou e Deus está me dando essa benção de voltar”, disse empolgada Maria Braz, que pratica ginástica para a Melhor Idade no Ginásio do Siderlândia.

O clima era de alegria e expectativa durante o embarque, e quem também se mostrou ansiosa para aproveitar o passeio foi Heloisa Cristina de Macedo Pereira, de 63 anos, moradora do Santa Cruz, e aluna de hidroginástica do Parque Aquático Municipal há quase 4 anos.

“Viajei ano passado para Teresópolis e foi maravilhoso, tudo foi perfeito. Eu não conhecia, mas a recepção foi nota dez, tudo muito bom, um passeio que deu pra gente descontrair muito, eu voltei renovada. Tudo que eu precisava. Deixei meu estresse, meu cansaço, minha tristeza pra trás. E agora pra Caxambu, que conheço, e vai ser muito bom. A turma toda da hidro vai, estou muito feliz”, contou Cristina, se juntando em seguida ao grupo de amigas na fila para embarcar no ônibus.

Serão 32 viagens ao longo do ano

No total serão 32 viagens ao longo do ano, com saída de seis ônibus por dia, levando 276 pessoas – entre idosos participantes ativos dos programas das secretarias municipais de Esporte e Lazer e de Ação Comunitária (Smac), além de profissionais da Smel e da empresa de turismo contratada para realizar a viagem. A última viagem está prevista para o dia 18 de dezembro.

O destino dos viajantes é o Hotel Glória, onde a Melhor Idade desfruta, no primeiro dia, de almoço tradicional da região, passeio pela cidade – com direito a visita ao Parque das Águas e ao comércio local. Quem preferir, poderá aproveitar a estrutura do hotel, com sala de jogos, karaokê e recreação na piscina. O dia continua com chá da tarde, recreação, jantar e baile.

A programação do segundo dia prevê, além do café da manhã, duas opções para o período matutino: visita ao Parque das Águas ou atividades recreativas na piscina do hotel. Para finalizar, almoço de despedida e retorno para Volta Redonda.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, acompanhou o embarque dos idosos e explicou que, em comparação ao ano anterior, esse passeio será um turismo diferente.

“Faz parte até de um aprendizado da cultura do turismo. É bem diferente do que estar em um resort fechado. Em Caxambu eles estarão em um hotel, com todos os serviços, mas fizemos uma visita anterior à cidade, fomos ao prefeito, à secretaria de Saúde, conversamos com os artesãos, que não costumam trabalhar às segundas e quartas-feiras, e eles vão para a praça para receber nossa Melhor Idade. Lá eles terão também a oportunidade de passear no Parque das Águas e conhecer a cidade. Isso movimenta o turismo”, explicou Rose, acrescentando que os cidadãos mineiros aguardam ansiosos para receber os viajantes:

“Estivemos lá em 2013, há 10 anos. A alegria do povo de Caxambu é gigante. Eles falaram: os ‘laranjinhas’ voltaram, os ‘laranjinhas’ voltaram! (em referência à camisa dos alunos da Smel) Estão muito felizes com nosso retorno. E estávamos brincando com o pessoal da Melhor Idade: nada de tomar muita água da juventude, se não todo mundo vai voltar adolescente”, contou sorridente a secretária.

O prefeito Antonio Francisco Neto desejou boa viagem à terceira idade e lembrou que o projeto foi retomado pela prefeitura no ano passado, beneficiando mais de 7 mil idosos em 17 viagens ao Hotel Le Canton, no município de Teresópolis, região Serrana do estado.

“Nossa expectativa é levar mais de 8 mil desta vez. A expectativa de vida desse pessoal aumenta uns 10 anos com os passeios, beneficiando quem pratica ativamente as atividades da prefeitura. Nossa Melhor Idade merece, já ajudou muito a construir nossa cidade e vamos continuar mantendo vivo esse projeto”, disse o prefeito. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR