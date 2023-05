Polícia Militar apreende drogas em Barra do Piraí

Policiais militares receberem informações no final da tarde desta quarta-feira, sobre suspeitos que estariam praticando o tráfico de drogas na Travessa Georgina Francisca de Paula, no bairro Caixa D’Água em Barra do Piraí.

Ao chegar ao local indicado, os agentes depararam com os suspeitos abaixados numa área de mato. Assim que viram os agentes empreenderam fuga e tentaram se desfazer de três pinos de cocaína, 47 pedras de crack, um celular Samsung e R$ 10,00, em dinheiro.

Os dois foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.