Policiais militares apreenderam no final da manhã desta quarta-feira, dia 24, por volta das 11h30min, farto material entorpecente na Rua 24, no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda.

Policiais do Grupo de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado (P2) foram até o local depois de uma denúncia anônima. As drogas apreendidas foram apreendidas e levadas para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.