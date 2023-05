Polícia Militar apreende drogas no bairro Santa Inês, em Barra Mansa

Policiais militares apreenderam na manhã desta quarta-feira, dia 24, várias drogas com um suspeito que estava no escadão do bairro Santa Inês, em Barra Mansa.

Quando o suspeito percebeu a presença da viatura policial retirou de sua calça jeans uma sacola plástica e arremessou numa área de mata. Os agentes vasculharam o local e encontraram sete sacolés de maconha, 14 pinos de cocaína, 58 pedras de crack, um celular e R$ 20,00.

Ocorrência conduzida até 90ª Delegacia de Polícia. Matéria em andamento.