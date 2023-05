Mensalmente serão adquiridas 2 mil unidades, visando reforço no combate à fome, à miséria e à desnutrição de crianças, adolescentes e idosos

O prefeito Antonio Francisco Neto e a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, assinaram na manhã dessa terça-feira, 23, um convênio com a Sociedade São Vicente de Paulo, para a doação e distribuição de 2 mil unidades de multimistura por mês, visando um reforço no combate à fome, à miséria e à desnutrição de crianças, adolescentes e idosos de Volta Redonda.

A cerimônia aconteceu no gabinete do prefeito Neto, no Palácio 17 de Julho, e contou com a presença do deputado estadual Munir Neto; do Padre Jorge Axé; da presidente do Conselho Metropolitano da Sociedade São Vicente de Paulo, Jaqueline Moreira Crisostimo; dos representantes da Sociedade São Vicente de Paulo, Rosângela Guimarães dos Santos, Débora Gomes de Morais e Ailton de Paulo Brígida; além do presidente da Câmara Municipal, Paulo Conrado, e dos vereadores Nilton Alves de Faria (o Neném), Edson Quinto e Antônio Régio Gonçalves Dias (o Lela).

A mistura, feita à base de farelo de cereais, folha de mandioca e sementes, será adquirida junto ao único fabricante do produto com controle de qualidade e detentor da carta de exclusividade expedida pela Associação Comercial e Agropastoril de Volta Redonda: a Cooperativa de Trabalho Alternativo dos Serviços Ligados à Pastoral da Criança do Estado do Rio de Janeiro LTDA (COOP-PROALT). A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) irá adquirir a multimistura da cooperativa, que será repassada e distribuída pela Sociedade São Vicente de Paulo.

Durante a assinatura do convênio, o prefeito Antonio Francisco Neto, assegurou que o prazo previsto no acordo, de 12 meses, será estendido. “Quando assumi esse mandato eu jamais poderia imaginar que o nosso município estaria hoje aqui, assinando esse convênio. Estávamos atravessando um momento muito delicado. Sou muito grato à Câmara Municipal por ser tão parceira e nos permitir realizar trabalhos como esse. Eles estão de fato ajudando a reconstruir Volta Redonda. Quero agradecer também a todos que estão aqui com o objetivo de salvar vidas. Aproveito para anunciar que esse decreto já está renovado, com um acréscimo de 20%”, ressaltou Neto.

O deputado estadual Munir Neto ressaltou que esse é um momento muito importante para as pessoas carentes de Volta Redonda. “Mais uma vez o poder público está buscando alternativas para melhorar a vida das pessoas, principalmente das mais carentes. A união dessas forças vai contribuir para que essa multimistura chegue às famílias do nosso município. Quero parabenizar a todos os envolvidos nesse processo. Mais uma vez quem sai ganhando é a população”, disse.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressaltou que firmar parcerias como essa é muito importante, uma vez que essas entidades têm o mesmo objetivo do Poder Público: levar atendimentos e cuidados para os cidadãos. “Estamos aqui para atender a todos, principalmente aqueles que cuidam da nossa população junto conosco. Temos que incentivar e apoiar o brilhante trabalho realizado por eles. São pessoas voluntárias que, muitas vezes, deixam até os compromissos em família para cuidar de outras pessoas”, disse a secretária.

De acordo com a presidente do Conselho Metropolitano da Sociedade São Vicente de Paulo, Jaqueline Moreira Crisostimo, esse momento é para agradecer. “Quero agradecer a todos pelo empenho e interesse em apoiar um projeto tão importante. Vamos honrar a distribuição desse material, que vai ajudar muito as crianças em situação de vulnerabilidade a melhorar a sua condição, evitando que elas cheguem a óbito. A multimistura servirá também para complementar a alimentação dos jovens e idosos. É realmente um momento para comemorar”, disse.

Lei Municipal

A assinatura do convênio foi possível graças à Lei Municipal 6.128 promulgada pelo prefeito Antonio Francisco Neto, de autoria do vereador Paulo Conrado. De acordo com a lei, a Prefeitura de Volta Redonda fica autorizada a estabelecer convênio com a Sociedade São Vicente de Paulo de Volta Redonda.

“Quero parabenizar o prefeito Neto que está sempre atento a essas causas. Toda vez que trazemos essas questões ele abraça e nos ajuda. Recebemos os Vicentinos e a equipe da associação e, de cara, entendemos a necessidade e importância da multimistura. Fiz o Projeto de Lei, que foi aprovada pelo prefeito Neto, e agora estou tendo a oportunidade de participar desse momento tão importante que é a assinatura desse convênio. É um trabalho que vai beneficiar muitas famílias”, ressaltou o vereador Paulo Conrado.

Farinha Multimistura

A multimistura é um composto formado por farelo de trigo, fubá e gergelim torrados, pó da folha da mandioca, entre outros ingredientes. É um produto natural, não contém aditivo químico, nem conservante, devendo o pó ser adicionado nos alimentos já cozidos e prontos, não perdendo assim seus valores nutritivos.

A nutrição que a multimistura proporciona para as pessoas, principalmente às crianças que se encontram em fase de desenvolvimento, é de importância fundamental para o desenvolvimento humano dos usuários do produto, pois proporciona para as comunidades carentes a melhoria na qualidade de vida. Fotos de divulgação/Secom/PMVR.