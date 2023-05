PRF realiza Cumprimento de Mandados de Prisão na Dutra em Piraí

Equipes do (Grupo de Patrulhamento Tático- GPT07) e do (Grupo de Ação com Cães) GOC-RJ realizaram na tarde desta quarta-feira, por volta das 15h40min, uma operação de combate ao crime na Rodovia Presidente Dutra, no Posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

Os agentes tiveram sua atenção voltada para o ônibus Volvo/MPolo Paradiso DD, linha Guaíra (PR) X Rio de Janeiro (RJ) e fizeram a abordagem. Durante os procedimentos de fiscalização, foi observado que constava em desfavor de um dos passageiros dois Mandados de Prisão por tortura, expedidos em 19 de novembro de 2020 e 30 de maio de 2018 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado, ileso e sem o uso de algemas, para a 94° Delegacia de Polícia de Pirai (RJ), onde ficou a disposição da autoridade de plantão.