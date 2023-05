Equipes do (Grupo de Patrulhamento Tático- GPT07) e do (Grupo de Ação com Cães- GOC-RJ) tiveram suas atenções voltadas para o veículo Mercedes Benz/Axor 2540 S, (branco) que tracionava o semirreboque SR/Facchini-IR RER CS e procederam a abordagem na manhã desta quarta-feira, por volta das 10h50min, no km 233, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Piraí.

Durante os procedimentos de fiscalização e de identificação veicular, foi constatado que o local de marcação do chassi do semirreboque apresentava indícios de supressão, coberto por massa plástica e pintura. Diante dos fatos, veículos e condutor foram encaminhados a 94ª DP, na cidade de Piraí (RJ), para as providencias cabíveis.

O veículo ficou a disposição da autoridade competente junto à Polícia Judiciária.