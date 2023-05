O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense recebeu a visita dos alunos do 4º ano da Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda Jayme Martins, no bairro Santo Agostinho.

Os alunos estão aprendendo a história de Volta Redonda, a greve e a história do Sindicato dos Metalúrgicos. O presidente do Sindicato, Edimar Miguel, recebeu os alunos e conversou com eles sobre a importância do Sindicato na luta em defesa do trabalhador e a importância de ser sindicalizado.

– A educação é o maior legado que os pais deixam para seus filhos. Por isso, ficamos orgulhosos de ver essas crianças aprendendo sobre a história do sindicato e sua importância na sociedade. Fica o exemplo para todas as escolas que ensinam esse importante conteúdo para os alunos e, podem contar sempre com este sindicato para que os estudantes conheçam de perto a realidade e funcionamento da entidade – disse Edimar Miguel, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos.

O ponto auge da visita foi com o diretor Henrique Gomes, que contou sobre a greve de 1988 e mostrou fotos do momento marcante e que faz parte da história de Volta Redonda: “Hoje sou aposentado, mas dividir com essas crianças nossa história é voltar ao tempo e ver o quanto é importante ter o trabalhador junto do Sindicato”, comentou o diretor.

Durante a visita, os alunos, acompanhado da professora Mayara e da colaboradora Débora, percorreram todos os departamentos do Sindicato, conversaram com o coordenado da Saúde, Dr. Miguel Aguiar, com os diretores Leandro (jurídico), José Marcos (comunicação), Edson (secretário geral), Maurício (saúde) e Odair (vice-presidente).