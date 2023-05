Homem ameaça companheira e deixa filho de 1 ano cair de cabeça no chão

Ele foi preso em flagrante enquanto trabalhava; criança ficou ferida, mas lesão grave foi descartada

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí), no fim da tarde desta quarta-feira, dia 24, após ameaçar sua companheira, uma adolescente de 15 anos, e deixar o filho do casal, de apenas 1 ano de idade, cair de cabeça no chão. O caso aconteceu na residência onde os dois moravam juntos, no bairro Santo Antônio, em Barra do Piraí.

Ao tentar arrancar a criança dos braços da mãe, o homem acabou derrubando o próprio filho. A discussão foi iniciada porque a adolescente disse ao companheiro que queria se separar. Ele foi preso poucas horas depois do ocorrido, enquanto trabalhava em uma empresa no bairro Química.

A criança foi encaminhada machucada e com a cabeça sangrando ao hospital. Foram identificados ferimentos na testa, na orelha direita e no rosto. O exame de RX afastou a possibilidade de uma lesão mais grave.

O delegado titular da 88ª DP, Antônio Furtado, explicou que, em depoimento, a adolescente contou que desde o início do relacionamento, quando engravidou aos 13 anos, é submetida a violências físicas, xingamentos e ameaças. No entanto, somente ao ver o filho machucado, teve coragem de pedir ajuda à sua mãe e denunciar o agressor.

Furtado afirmou que o homem responderá pelos crimes de ameaça, injúria e violência psicológica cometidos contra a companheira e lesão corporal contra o filho. Somadas, as penas podem chegar a 6 anos de prisão. Em 2021, o acusado também ameaçou de morte uma outra mulher com quem se relacionou, porém, seguiu em liberdade.

– Uma criança se feriu em razão da atitude violenta de um homem, que poderia ter matado o próprio filho. Assim como essa adolescente, muitas vítimas têm medo de denunciar a violência que sofrem. Se você passa por uma situação semelhante, não tenha receio de buscar proteção e apoio. Denunciar é uma forma de se libertar de um relacionamento tóxico e abusivo – concluiu o delegado.