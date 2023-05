Jovem baleado no bairro Vila Maria morre na Santa Casa de Misericórdia

João Paulo Aguiar de Freitas, de 25 anos, baleado na madrugada desta quinta-feira, dia 25, no bairro Vila Maria, não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa.

João Paulo foi atingido no tórax, antebraço e perna. A Polícia Civil confirmou a informação. A vítima foi levada ao hospital por vizinhos. Policiais foram até ao hospital, mas não conseguiram falar com a vítima.Pouco depois ele foi a óbito. As circunstâncias do homicídio são desconhecidas pela Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.