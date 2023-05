Um menino de apenas 2 anos de idade se afogou nesta quinta-feira (25) na piscina de uma casa em Volta Redonda. O fato ocorreu no Parque das Garças, região do bairro Roma.

Segundo as primeiras informações, ele foi levado para o Hospital Regional – perto do local onde aconteceu o fato -pelo próprio pai e o seu estado de saúde seria grave. No momento desta publicação, as circunstâncias do incidente ainda eram desconhecidas.

Se chegar novos detalhes, a notícia vai ser atualizada.