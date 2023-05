Polícia Militar apreende drogas com suspeitos em Barra do Piraí

Policiais militares receberam informações sobre suspeitos que estariam praticando o tráfico de drogas na Travessa Georgina Francisca de Paula, no bairro Centro (Caixa D’água) em Barra do Piraí.

Os agentes foram até o local e depararam com os dois suspeitos, um jovem de 20 e um adolescente, de 16 anos, que fugiram com a presença dos agentes. O jovem jogou as drogas no chão. Durante fuga, os dois caíram de um barranco e ficaram feridos. Eles foram levados para a Santa Casa de Barra do Piraí. Após o atendimento ambos foram apresentados na Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.

Foram apreendidos três pinos de cocaína, 47 pedras de crack, um celular Samsung (de propriedade do jovem) e R$10,00.