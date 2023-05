Policiais rodoviários federais usarão câmeras a partir de 2024

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apresentou, nesta quinta-feira, dia 25, projeto para implementar o uso de câmeras corporais nos uniformes dos seus agentes. O Projeto Estratégico Bodycams prevê que a partir de abril de 2024 cerca de seis mil utilizem os equipamentos, aproximadamente metade da força policial.

Os testes práticos começam em novembro, em projeto coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Estudos apontam que o uso da tecnologia diminui em mais de 50% a letalidade policial, além de reduzir pela metade as reclamações sobre a conduta de policiais.

O Secretário de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marivaldo Pereira, considera que as câmeras são instrumentos importantes para evitar casos como o de Genivaldo de Jesus, morto há um ano durante abordagem de policiais rodoviários em Sergipe.

Genivaldo não resistiu à abordagem policial, quando foi trancado em uma viatura, utilizada como uma espécie de câmara de gás.

“E eu acredito que [a câmera] poderia ter evitado situações com a do Genivaldo, sem dúvida alguma. Por isso que essa é uma política muito simbólica. Para a gente, é um episódio extremamente lamentável. A dor daquela família é algo indescritível. Nosso desejo é que isso nunca mais se repita no âmbito da Polícia Rodoviária Federal ou de qualquer outra polícia”, afirma.

Em janeiro deste ano, o Ministério Público Federal recomendou que a PRF fizesse uso das câmeras. A ideia surgiu exatamente após o assassinato de Genivaldo de Jesus Santos.(Foto: Agência Brasil / Antônio Cruz)