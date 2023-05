A DROGA SERIA ENTREGUE NA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO

Uma mulher foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), suspeita de tráfico de entorpecentes, com quase oito quilos de maconha dentro de um ônibus que vinha de São Paulo e faria a entrega em Niterói, Região Metropolitana do Rio.

O flagrante aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí, na noite de quarta-feira, dia 24. Equipes do Núcleo de Operações com Cães (NK9-RJ) e do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia (Resende) realizavam uma operação de repressão ao tráfico de entorpecentes.

Por volta das 19 horas, abordaram um ônibus que vinha da rodoviária do Tietê, na capital paulista, com destino ao Rio de Janeiro. Uma passageira apresentou bastante nervosismo quando os policiais entraram no veículo. Ao ser questionada sobre o motivo da viagem, disse que visitaria uma tia no Rio, mas não sabia informar o endereço da parente.

Desconfiados, os policiais rodoviários federais iniciaram uma revista no bagageiro do ônibus. Onze tabletes de maconha foram encontrados na mala da mulher, totalizando 7,5 quilos do entorpecente. A suspeita acabou confessando que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte da droga.

Ela contou que foi abordada por um homem na rodoviária do Tietê, o qual lhe ofereceu uma quantia em dinheiro para entregar a mala nas proximidades da rodoviária de Niterói. A ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP (Piraí).