Iniciativa da CoordJuv visa capacitar os jovens, auxiliando no acesso ao Ensino Superior, mercado de trabalho e à possibilidade de empreender

O projeto ‘Semeando Juventudes’ da Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv) de Volta Redonda, que visa capacitar os jovens volta-redondenses com auxílio no acesso ao Ensino Superior, mercado de trabalho e à possibilidade de empreender, chegou ao CIEP 299 Jiulio Caruso, no bairro Santo Agostinho. O projeto é destinado aos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio – regular e/ou EJA (Ensino de Jovens e Adultos) – da rede pública.

A aula inaugural, que aconteceu nessa quarta-feira, 24, contou com uma parceria da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac). A equipe da Smac foi composta pela psicóloga Juliana Vidal, que elaborou uma Orientação Vocacional, e pelo orientador social Guto Garcia, que colaborou nas estratégias elaboradas visando o aprendizado dos participantes.

Serão seis encontros com ações de orientação e capacitação profissional sobre sonhos, educação e mundo do trabalho, que perpassam por três eixos: Acesso e permanência no ensino superior; ingresso no mercado de trabalho formal; e as ferramentas para se tornar um jovem empreendedor.

Além dos encontros na unidade escolar, os estudantes também realizarão visita guiada à Universidade Federal Fluminense (UFF). Durante a visita serão realizadas apresentação da universidade, palestra-atividade, visitas com demonstrações nos laboratórios e bate-papo com os universitários, possibilitando a interação e troca de experiências.

E do início ao fim, as atividades contarão com a participação de psicólogos da rede municipal, que irão auxiliar os jovens estudantes no processo de estimular o sonhar e percorrer os caminhos de escolhas pessoais, sempre focando em sua saúde mental.

De acordo com a coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, o projeto “Semeando Juventudes” seguirá um calendário visando atender todas as unidades escolares da rede estadual.

“Esperamos que com o projeto os jovens possam ser estimulados a participarem dos exames vestibulares das principais instituições de ensino superior, em especial a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de preparar e aprimorar os jovens para o mercado de trabalho, garantindo inserção social, melhoria do bem-estar e emancipação dos jovens na sociedade, reforçando o papel de responsabilidade social da Coordenadoria da Juventude como promotora de políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento e autonomia das juventudes”, disse a coordenadora. Foto de divulgação/Secom/PMVR