O Volta Redonda volta a campo no próximo domingo (28), contra o Paysandu, às 19h, no Raulino de Oliveira, pela 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os ingressos para a partida estão comercializados nos pontos de venda antecipada.

Com a conquista da primeira vitória na competição, o Voltaço ocupa a 18ª colocação com três pontos ganhos e conta com o apoio do torcedor para subir de vez na tabela. A promoção continua com os ingressos saindo no valor de R$20,00 para todos os torcedores.

Pontos de venda antecipada (até sábado):

👉 Loterias Meia-Meia (Aterrado)

– 09h às 12h / 13h às 17h

👉 Drogarias Povão (Amaral Peixoto e Vila)

– 08h às 21h

👉 Empório Brasil (Retiro)

– 09h às 19h

Vendas apenas no domingo:

👉 Bilheteria do Raulino (apenas no domingo)

– Setor Azul: Volta Redonda

– Setor Laranja: Paysandu

– De 15h até o intervalo

👉 Gratuidades (apenas no domingo)

– Setor Azul

– De 15h até o intervalo