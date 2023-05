Cerca de 200 alunos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer viajaram para a cidade mineira, com direito a passeios, baile, atividades especiais e muita comida típica

“Foi um dia todo nosso, porque a gente merece. Trabalhamos muito nesta vida, criamos nossos filhos e agora é a hora de nos divertimos um pouquinho e também cuidar da nossa saúde. Só temos a agradecer por esta viagem maravilhosa”. Este relato é de Maria Santinha, de 72 anos, aluna da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda (Smel-VR) no ginásio do bairro Santo Agostinho, ao falar sobre como foi a viagem do primeiro grupo do projeto “Viva A Melhor Idade”, da Prefeitura de Volta Redonda, para o Hotel Glória, na cidade de Caxambu (MG).

Santinha, como todos a chamam, faz parte dos 200 idosos que retornaram da cidade mineira nesta quinta-feira, dia 25. Ao descerem dos ônibus, além das malas, muitos sorrisos e histórias para contar.

“Foi a primeira vez que fui para Caxambu e fiquei maravilhada, não só eu, mas todos que estavam no ônibus. Ficamos muito gratas pelo prefeito Neto se preocupar com os idosos, que é o que muitos prefeitos não se preocupam”, afirmou Maria da Conceição, de 71 anos, aluna do ginásio do Siderlândia.

Teve também quem foi para Caxambu pela segunda vez com a Melhor Idade e aproveitou para matar a saudade da cidade mineira. “Dez anos depois, voltamos e tudo ficou ainda mais perfeito. Fomos tratados muito bem novamente e só temos a agradecer por tudo. Foi um dia especial demais e me diverti bastante”, ressaltou Alverinda Tereza, de 83 anos, também aluna do ginásio do Siderlândia.

Durante a viagem, os idosos participaram de atividades recreativas; passeios no Parque das Águas e de trenzinho pela cidade; de um baile; café da manhã; chá da tarde, com direito a show ao vivo de Jazz; dois almoços e um jantar com comidas típicas de Minas Gerais. Uma programação que, segundo Marli Lopes dos Santos, de 63 anos, aluna do ginásio Santo Agostinho, foi mais que aprovada.

“Tudo traz muita saúde e bem-estar para a gente, não só as atividades que participamos nas viagens, mas, principalmente, nas que fazemos no ginásio. Sofro de dores nas articulações e me ajuda muito. Só tenho que agradecer por este projeto maravilhoso e por esta viagem que foi sensacional”, afirmou Marli.

Próximo grupo embarca na segunda-feira

O segundo grupo da Melhor Idade embarca para Caxambu (MG) nesta segunda-feira, dia 29. No total serão 32 viagens ao longo do ano, com saída de seis ônibus por dia, levando 276 pessoas – entre idosos participantes ativos dos programas das secretarias municipais de Esporte e Lazer e de Ação Comunitária (Smac), além de profissionais da Smel e da empresa de turismo contratada para realizar a viagem. A última viagem está prevista para o dia 18 de dezembro.

“É gratificante você ver a felicidade desses idosos que já trabalharam tanto para ajudar a construir Volta Redonda. E também tem o fato de que estas viagens e as atividades físicas ajudam na qualidade de vida deles. É um projeto maravilhoso e que este ano iremos levar mais de 8 mil idosos”, destacou o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto. Fotos: Divulgação – Secom/PMVR.