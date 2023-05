Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Público Simplificado da Prefeitura Municipal de Rio Claro, do Estado do Rio de Janeiro

O certame possui múltiplas vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Iniciaram-se, no dia 22 de maio, as inscrições para Processo Seletivo Público Simplificado da Prefeitura Municipal de Rio Claro, do Estado do Rio de Janeiro, permanecendo assim até às 23h59 do dia 16 de junho de 2023, conforme horário de Brasília/DF. Interessados na participação do Concurso, poderão realizar seu cadastro através do site da Instituição (www.nossorumo.org.br).

Para obter informações a respeito da inscrição, basta conferir o Item 3 do Edital, nele se exprimem os pontos básicos quanto a realização dela. Subsequentemente, até a cláusula 6, são explicados detalhadamente os procedimentos concernentes inscrição para pessoas com deficiência (cláusula 4) e inscrição facultada à cota racial (cláusula 5).

No edital, estão detalhados os cargos e as vagas abertas, os requisitos exigidos para os cargos, bem como o conteúdo programático para estudo. Dúvidas em relação ao certame poderão ser direcionadas pelo link Dúvidas Frequentes – Nosso Rumo, na página da instituição, ou pelo telefone (11) 3964-4946, em dias úteis, no horário das 09h00 às 17h00.

Os candidatos interessados também poderão acompanhar através das redes sociais do Nosso Rumo (Instagram – Nosso Rumo (@nossorumoinstituto) • Fotos e vídeos do Instagram e acebook), informações, notícias e sugestões relacionadas ao certame.