Reunião definiu a distribuição de comunicado com as regras, que serão cobradas após prazo para adequações

Na próxima semana, os comerciantes da Praça da Colina, no bairro São Geraldo, vão receber um comunicado contendo as regras de funcionamento e informando o prazo para que se adequem à legislação vigente. O objetivo de cessar as inúmeras denúncias feitas por moradores, comerciantes e frequentadores da praça e seu entorno. A decisão foi tomada em reunião realizada nessa quinta-feira (25), na Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na Ilha São João, com outros órgãos do governo municipal e da segurança pública.

Participaram da decisão representantes das secretarias municipais de Ordem Pública (Semop), Fazenda (SMF) e de Meio Ambiente (SMMA), além do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da Guarda Municipal (GMVR), que definiram as ações a serem realizadas pela equipe integrada, que será orientada a fazer apreensões imediatas de tudo que estiver irregular, como mesas e cadeiras além das autorizadas, ocupando vagas de estacionamento e calçadas; aparelhos de som sem ambiente acústico; televisores em calçadas e praça, entre outras, após o prazo de adequação.

Os produtos apreendidos serão encaminhados aos órgãos competentes e liberados mediante cumprimento de exigências administrativas. Todas as infrações detectadas vão ser alvos de autuações. A ação contemplará todo tipo de irregularidade, inclusive as causadas por veículos e ambulantes que não estejam de acordo com a legislação.

“Recebemos diversas denúncias da Praça da Colina e entorno sobre o descontrole social em função de comportamentos não autorizados e que excediam a razoabilidade. Precisamos restabelecer o convívio harmônico e seguro daquela região. Não vamos poupar esforços para restaurar a convivência saudável”, afirmou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos de divulgação – Secom/PMVR