Esquadrão de Aço venceu o América-RN por 3 a 0 e conquistou seus primeiros pontos na Série C

A vitória por 3 a 0 sobre o América-RN, no último domingo (21), pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, trouxe um alívio para o Esquadrão de Aço. A equipe conquistou a primeira vitória na competição e voltou a vencer em 2023.

Estreante naquela noite, o goleiro Jean Drosny falou sobre o momento do time na Série C e resumiu que a vitória em casa deixa a equipe mais confiante.

“Uma vitória sempre dá mais confiança para a equipe. Ainda mais com a sequência de derrotas que tivemos. Nas três primeiras partidas não conseguimos o êxito e uma vitória dentro de casa com o placar expressivo de 3 a 0 nos dá mais confiança. Nossa semana foi muito boa de trabalho, assim como as outras vinham sendo feitas. E estamos confiantes para fazer mais um grande jogo contra o Paysandu no domingo”, analisou.

Jean teve uma atuação de destaque contra o América-RN. O goleiro fez grandes defesas ao longo da partida e teve o seu nome gritado pela torcida após o apito final. O arqueiro avaliou a sua estreia com a camisa do Volta Redonda, projetou os próximos jogos e convocou a torcida para apoiar o time em busca de mais uma vitória na Série C do Campeonato Brasileiro.

“Após o jogo fiquei muito feliz pela minha boa atuação e ainda mais feliz pela vitória do time. Graças a Deus uma coisa ajudou a outra e a gente conquistou os três pontos. Fiquei feliz também pelo reconhecimento da torcida. Espero que no domingo eles compareçam para nos apoiar novamente em busca da vitória. Planejamos uma sequência muito boa. Temos esse jogo em casa contra o Paysandu e saímos para dois jogos fora, onde precisamos pontuar para dar uma sequência muito boa na competição”, finalizou.

O Volta Redonda recebe o Paysandu no próximo domingo (28), às 19h, no estádio Raulino de Oliveira, pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os ingressos estão sendo comercializados no valor promocional de R$20,00 (vinte reais) até neste sábado. No domingo, a venda de ingressos e a retirada das gratuidades estarão acontecendo no setor azul do Raulino de Oliveira, de 15h até o intervalo do jogo.

Pontos de venda antecipada:

Loterias Meia-Meia (Aterrado)

– 09h às 12h / 13h às 17h

Drogarias Povão (Amaral Peixoto e Vila)

– 08h às 21h

Empório Brasil (Retiro)

– 09h às 19h

Bilheteria do Raulino (apenas no domingo)

– Setor Azul: Volta Redonda

– Setor Laranja: Paysandu

– Das 15h até o intervalo

Gratuidades (apenas no domingo)

– Setor Azul

– Das 15h até o intervalo