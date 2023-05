Policiais militares do 5º Comando Policiamento de Área (CPA), lotados no 10º BPM (Barra do Piraí), estavam em patrulhamento na manhã da quinta-feira, dia 25, quando abordaram dois suspeitos na Rua Professora Amália Guimarães, no Arrozal, em Piraí.

Durante a abordagem os agentes apreenderam com os suspeitos três tabletes contendo erva seca prensada (maconha), dois pinos de cocaína, uma replica de fuzil e um aparelho celular Samsung.

Diante dos fatos, os suspeitos e o material apreendido, foram levados para a sede da 94ª DP (Piraí), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.