Poste cai sobre o carro após colisão no Centro de Volta Redonda

Um carro colidiu com um poste, na tarde desta sexta-feira, dia 26, no trecho urbano da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), nas proximidades do Viaduto João Ravache, no Centro de Volta Redonda.

Com a batida, o poste caiu sobre o veículo. Um idoso, de 60 anos, identificado como Antônio Coutinho Neto, foi levado para o Hospital São João Batista pelo Corpo de Bombeiros, que deslocou duas viaturas para o local do acidente, ocorrido na pista sentido Vila Santa Cecília.

Segundo apuração do portal, Antônio está lúcido, estável e segue acompanhado pela filha. Ele passou por exames e no momento desta atualização está aos cuidados da equipe de cirurgia.

Em consequência da colisão, o trânsito de veículos chegou a ser interrompido na via, sendo desviado para o viaduto, mas pouco depois a passagem pela faixa da direita foi liberada. (Foto: Ernesto Carboni)