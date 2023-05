Prefeitura reforma 12 campos de grama sintética em Volta Redonda

Obras em oito espaços de futebol Society já foram concluídas e outros quatro estão recebendo melhorias, somando R$ 2,8 milhões em investimentos

A Prefeitura de Volta Redonda já concluiu a reforma de oito campos de grama sintética na cidade e está revitalizando outros quatro, beneficiando os praticantes de esporte de dez bairros. Com fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), as obras envolvem investimento de R$ 2.801.023,41 – recursos próprios da administração municipal.

Em andamento, estão as revitalizações dos campos de grama sintética dos bairros Jardim Belvedere, Aero Clube, Sessenta (Praça Pandiá Calógeras) e Santa Cruz II. Os trabalhos de melhoria em todos os campos envolvem, em sua maioria, serviços como reforma do piso e do alambrado, além de colocação de nova grama sintética.

Já foram entregues reformas nos campos dos bairros: Padre Josimo, Mariana Torres, Belmonte (2 campos), Jardim Ponte Alta, Santa Cruz, Vila Rica-Tiradentes e Siderlândia, que foi o primeiro bairro a ser contemplado com o contrato de reforma dos campos.

“Praticar esporte é sinônimo de saúde e estamos recuperando os espaços esportivos e de lazer da cidade. Assim como os campos de grama sintética, que reúnem amigos e famílias, estamos revitalizando praças e outras áreas para o lazer. Esse é o caminho para Volta Redonda ser a cidade que o povo quer”, comentou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Siderlândia

A revitalização do campo de grama sintética e da praça de lazer Manoel Francisco Lima, no bairro Siderlândia, foi a primeira obra da lista de melhorias iniciadas no ano passado. Foi trocada a grama sintética e alambrado do campo de futebol Society; reforma dos vestiários; pintura das arquibancadas; solda nas traves do campo. Na praça foi realizada a recuperação do espaço de convivência, além de reforma e pintura nos brinquedos e bancos. Fotos de divulgação/Secom/PMVR