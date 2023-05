Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização, na noite de quinta-feira, dia 25, por volta das 21h30min, quando abordaram um ônibus vindo de São Paulo para a cidade de Nova Venécia (ES), no km 233, da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

A PRF estava realizando a Operação Canes Pugnax no sentido Rio de Janeiro. Durante fiscalização no coletivo, a equipe preparava as malas para a passagem dos cães farejadores quando desconfiaram do peso de uma bolsa que destoava das demais.

A equipe, por intermédio do ticket da bagagem e do responsável pela empresa, confirmou se tratar de mala de uma passageira de 23 anos. Em vistoria, foram encontrados 10 tabletes e meio de pasta base de cocaína.

Indagada a respeito da substância, a passageira informou que receberia R$3 mil pelo transporte das drogas. A mulher foi presa por tráfico de drogas e levada junto com os entorpecentes para a (94ª DP), Delegacia de Polícia, de Piraí.