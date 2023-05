Policiais militares e convidados homenagearam nesta sexta-feira, dia 26, por volta das 10 horas, um ano do comandante do Coronel Ronaldo Martins, no 28º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Volta Redonda.

O evento aconteceu no 28º BPM e foi restrito aos convidados. O coronel Ronaldo Martins recebeu das mãos do vereador Rodrigo Furtado, uma Moção de aplausos da Câmara de Vereadores de Volta Redonda pelos relevantes serviços prestados a cidade de Volta Redonda.

O deputado Estadual, Munir Neto e o prefeito Antônio Francisco Neto estiveram presentes na comemoração.