Através da parceria com a startup Se Candidate, Mulher!, que tem como objetivo atrair mais candidatas do sexo feminino para cargos de lideranças e das áreas administrativa e operacional, a Saint-Gobain Canalização está com vagas abertas para os cargos de almoxarife, analista de negócios (TI), aprendiz, estagiária, gerente de TI, mecânica de manutenção, operadora de produção e operadora de alto forno.

Os salários variam entre R$ 1.600 (cargos operacionais) até R$ 8 mil (para os cargos de analista). Entre os benefícios estão plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, tíquete alimentação, restaurante na empresa, cooperativa de crédito, entre outros. As vagas são para trabalhar na fábrica localizada em Barra Mansa (RJ). As inscrições podem ser até o fim do mês de junho pelo link: Link

SOBRE A PARCERIA COM SE CANDIDATE, MULHER!

A Saint-Gobain Canalização fechou uma parceria inédita com a startup Se Candidate, Mulher!, maior startup do Brasil com foco em empregabilidade feminina. O foco está na atração de mais candidatas mulheres para os cargos de liderança nas áreas administrativa e operacional da empresa. A ação faz parte do programa de Diversidade e Inclusão da companhia, que tem como objetivo ter 30% de mulheres nos cargos de liderança.

“Sempre trabalhamos fortemente para atrair mais mulheres para a empresa, mas sentíamos mais dificuldade na inclusão feminina no ambiente operacional, historicamente considerado mais masculino. Agora, com a parceria com o ‘Se Candidate, Mulher!’, queremos candidatas em todos os níveis e nos mais diversos cargos, sejam operacionais ou administrativos”, conta a Diretora de RH e Medicina Tatiane de Paula.

Para Jhenyffer Coutinho, CEO da “Se candidate, Mulher”, um dos empecilhos que trava a candidatura das mulheres para vagas da Saint-Gobain Canalização e em diversas outras empresas é que elas possuem uma tendência de se candidatarem somente quando preenchem 100% dos requisitos, ao contrário dos homens que se candidatam com 70% ou 60% das habilidades exigidas.

“Mais do que encontrar vagas para mulheres, buscamos promover a equidade de gênero dentro das corporações que estão atentas a essa mudança social importante para a diversidade e inclusão. A parceria com a Saint-Gobain Canalização nos trouxe um desafio de atrair mulheres para as vagas de liderança no ambiente industrial da companhia, onde estão o maior número de vagas executivas. Nosso trabalho tem sido o de apontar para o mercado que a Saint-Gobain Canalização é uma marca empregadora que tem conseguido atrair um número de candidaturas excepcional”, destaca Coutinho.

Atualmente, 23% dos cargos de liderança administrativa e operacional da Saint-Gobain Canalização são ocupados por mulheres. Mas, em breve, esse número deve aumentar. “Queremos que as candidatas percebam o potencial da empresa. Somos parte de um grupo multinacional, a Saint-Gobain, com sede na França e milhares de funcionários. Há muita chance interna de crescimento. Nosso objetivo é que tenhamos cada vez mais mulheres nas nossas equipes, encerrando de vez com essa ideia de que a indústria é um ambiente só para homens”, finaliza Tatiane de Paula, da SG Canalização.