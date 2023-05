O sub-23 do Barra Mansa Futebol Clube viaja nesta sexta-feira, dia 26, para Heliópolis, distrito de Belford Roxo, a fim de encarar a equipe do Trovão Azul pela terceira rodada da Rio Cup. A partida será realizada às 14 horas no estádio José de Alvarenga, campo do Heliópolis Atlético Clube, em Belford Roxo.

O time barra-mansense busca a segunda vitória seguida na competição, já que na última segunda-feira, dia 22, venceu o Atlético Carioca por 3 a 0, resultado que permitiu ao Leão do Sul chegar aos 4 pontos e situar na segunda colocação da Rio Cup, atrás apenas do União Central, que soma 6 pontos.

O técnico Samuel Palmeiras deve levar a campo a seguinte equipe: Ronaldinho; Rafael Santos, Gabriel Saar, Gomes e MV; Felipe, Diniz e Yrlan; Gabriel Leopoldino, Coutinho e Kaeco. Entre as novidades para essa partida, teremos o lateral-esquerdo Douglas Mineiro, o volante Léo Koreia e o meia Missinho.

Por Diogo de Oliveira Paula/ Foto: BMFC (divulgação)