Sub-23 do Barra Mansa vence mais uma e assume a liderança na Rio Copa

Na tarde desta sexta-feira (26/5), o sub-23 do Barra Mansa Futebol Clube venceu mais uma pela Rio Copa. Em partida realizada no estádio José de Alvarenga, em Heliópolis, distrito de Belford Roxo, a equipe barra-mansense venceu o Fogo Azul pelo placar de 2 a 1.

O primeiro tempo da partida transcorreu de forma muito truncada e com as duas equipes tendo poucas chances ofensivas. No segundo tempo, o sub-23 do Barra Mansa chegou ao primeiro gol após Missinho roubar a bola, empreender um contra-ataque e tocar para Coutinho, que apenas encobriu o goleiro adversário para fazer 1 a 0. Aos 39 minutos, a equipe de Belford Roxo chegou ao empate após bate e rebate dentro da área do Leão. No entanto, aos 46, Charlinho encontrou Léo Koreia dentro da área e, num corte no zagueiro, acabou sofrendo um pênalti, que foi bem sinalizado pela arbitragem. Na cobrança, o zagueiro Gomes bateu certeiro e recolocou o Barra Mansa na frente. Placar final: 2 a 1.

Com o resultado, o sub-23 do Barra Mansa assumiu a liderança da Rio Copa ao atingir 7 pontos na classificação geral, com um ponto de vantagem sobre o segundo colocado União Central.

26/5/2023 | Fogo Azul 1×2 Barra Mansa

Rio Copa (sub-23) | Estádio José de Alvarenga, Belford Roxo-RJ | Gols: Coutinho (BM) e Gomes (BM) | Barra Mansa: Ronaldinho; Rafael Santos, Gabriel Saar, Gomes e MV (Douglas); Felipe, Diniz (Edmílson/Léo Koreia) e Yrlan (Patrick); Gabriel Leopoldino (Carlos Eduardo), Missinho (Charlinho) e Kaeco (Matheus). Téc. Samuel Palmeiras.

Por Diogo de Oliveira Paula

Foto: Barra Mansa FC