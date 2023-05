A Secretaria de Ordem Pública de Volta Redonda divulgou, em alusão ao ‘Maio Amarelo’, mais um vídeo de flagrante de imprudência no trânsito ocasionando em acidente na cidade. As imagens mostram um motociclista pela contramão da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, no bairro Retiro, quando é atingido por um carro que tenta acessar a Rua Goiás.

Após ser atingido pelo carro, o condutor cai da moto. Segundo a secretaria, não houve feridos, mas o acidente poderia ser evitado. “A tranquilidade, a atenção e a obediência às regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), contribuem para a convivência harmônica no trânsito”, informou. Não há informações do dia em que o acidente ocorreu.

O Maio Amarelo é um mês de campanha internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. Este ano, o tema é “No trânsito, escolha a vida”. Veja o vídeo abaixo. (Imagens: Secretaria de Ordem Pública)