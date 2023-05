Em Junho, acontece a edição IV do Mauá Beer Festival, evento que reúne, neste ano, 10 cervejarias artesanais de Visconde de Mauá e região, na Serra da Mantiqueira

O Mauá Beer Festival, é um evento que reúne as melhores cervejarias locais, música ininterrupta do começo ao fim, com expositores de comida e feira de artesanato, além de flash tattoos e outros atrativos. O ambiente é familiar, descontraído, pet friendly e com uma paisagem ao fundo exuberante, para criar um cenário único.

Com o sucesso alcançado na edição anterior, de 2022, o evento mostrou força com crítica super acima da média, a responsabilidade em manter e ampliar o padrão, se tornou um desafio interessante para a organização.

Nesta edição de 2023, algumas mudanças no formato vai agraciar os apreciadores locais e turistas, que vão prestigiar o evento, juntamente com a gastronomia local e as belezas naturais.

Para melhor comportar o provável aumento de público, o idealizador Paulo Motta, amplia o formato do evento, passando para o Campo de Futebol do Lote 10. Local onde acontece a tradicional Festa no Pinhão.

Para esta edição, foram convidadas 10 cervejarias da Região da Mantiqueira, com algumas estreantes no evento.

Somam aos expositores, as cervejarias Backbone (Visconde de Mauá), Casa do Fritz (Penedo) e Hays (Volta Redonda). Retornam ao evento Ograner (Resende), Vale do Pavão (Visconde de Mauá), Penedon (Volta Redonda), Penélope (Penedo), Trevisan (Penedo), Edbier (Resende) e Elbers Bier (Serrinha do Alambari), que estarão com cerveja de pinhão e dezenas de tipos de cervejas plugadas durante todo evento.

“Fiquei muito feliz pelo sucesso do evento anterior, que após uma paralisada devido a pandemia, voltou com uma força incrível. Um ambiente com pessoas felizes, turistas entusiasmados, além da forte presença de moradores da região que provaram e aprovaram os chopes artesanais ao som de muita música boa!

As cervejarias foram incríveis e vieram os proprietários, que puderam conversar diretamente com os consumidores. O evento é para quem quer apreciar a natureza exuberante, restaurantes com chefes renomados e os atrativos do nosso evento”, afirma Paulo Motta, produtor e idealizador do evento.

PROGRAMA LIXO ZERO

A entrada para o festival é gratuita, mas para degustar as cervejas artesanais é preciso adquirir o eco copo oficial do evento, que será vendido no local. Os copos das edições anteriores não são válidos como entrada.

Além das diversas opções de cervejas artesanais, o evento conta agora com uma praça de alimentação com muita gastronomia e durante o evento, música de vários estilos para agraciar o público presente.

Segue a programação completa:

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Quinta-feira 08/06

12h – Abertura/Coral do Visconde

15h – Banda Avalon

17h – Os Incas Venusianos

20h – PH Trio

Sexta- feira 09/06

12h – Abertura

14h – Rock Vigarista

17h – Full Moon Blues

20h – Eric Fabiano

Sábado 10/06

12h – Abertura/Nós na Corda

15h – Pub 77

18h – Belzeblues

21h – Os Trutas

Domingo 11/06

12h – Abertura/Léo Martins

16h – Águas de Oxalá

Serviço:

Mauá Beer festival – IV Festival de Cerveja Artesanal de Visconde de Mauá

Local: Campo de Futebol do Lote 10

Av. Wenceslau Braz, Visconde de Mauá, Resende – RJ

Quando: 8, 9, 10 e 11 de Junho de 2023. De 12h às 22h

Entrada Gratuita

Evento Pet Friendly

Imprensa: Alex Chagas (24)98103-4280

Informações: Amanda (24)99995-4442

www.instagram.com/mauabeerfestival

#mauabeerfestival