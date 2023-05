Policiais militares estavam em patrulhamento na manhã deste sábado, por volta das 6h30min, quando tiveram a atenção voltada para um veículo Ford Ka (branco) tendo como condutor um jovem, de 22 anos, e uma mulher no banco do carona, de 24 anos, na Avenida Tocantins no bairro Morada do Contorno, em Resende (RJ).

Durante abordagem foram apreendidos 30 pinos de cocaína, dois celulares e R$ 149,00. Os dois suspeitos foram levados para a 89ª Delegacia, onde foram autuados por tráfico de drogas e permaneceram presos.