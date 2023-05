PRF flagra caminhoneiro com cocaína na Dutra em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando fiscalização quando abordaram uma carreta na noite de sexta-feira, dia 26, por volta das 19 horas, no km 330, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Durante a abordagem, foi observado que o condutor de 28 anos apresentava desconforto com a fiscalização. Quando foi pedido o disco do tacógrafo ele informou que estava vencido, de forma a não ser possível constatar quantas horas o caminhoneiro estaria dirigindo.

Quando um dos policiais ameaçou abrir a porta para entrar na cabine do veículo e verificar o tacógrafo, o caminhoneiro, que já estava do lado de fora, pediu para entrar e pegar o celular. Os agentes autorizaram e ficaram observando o caminhoneiro pegar algo no painel de forma dissimulada.

O policial ordenou que ele saísse da cabine e perguntou se ele usava alguma substância ilícita. Ele respondeu que fazia uso de cocaína, ainda perguntado se havia drogas no veículo, informou que sim, que portava cocaína.

Em revista no interior do veículo, exatamente no lugar do painel onde o motorista havia tentado retirar algo, foi encontrada uma bolsa contendo 21 pinos cheios de cocaína e cinco vazios dentro de um pequeno plástico. Também foi encontrado um saco plástico contendo cocaína amarela.

O condutor da carreta informou que havia adquirido a droga na sua cidade, Cordeirópolis (SP). Ele disse que fazia uso regular da droga enquanto dirigia e que é usuário de cocaína desde os 15 anos de idade.

Diante dos fatos, a droga foi apreendida e lavrado um TCO da PRF em desfavor do motorista por porte de droga para consumo. Como não havia como comprovar que o caminhoneiro havia cumprido os descansos e paradas previstos na Lei do Descanso do Caminhoneiro, por conta do disco do tacógrafo estar vencido, além das multas pelas infrações de trânsito constatadas, no valor de R$ 814,09, o motorista foi obrigado a ficar parado descansando por 11 horas consecutivas, de acordo com a legislação vigente.

Durante a realização da Operação Nacional de Segurança Viária no trecho da 7ª DEL PRF, ocorrida entre 17 e 21 horas de 26 de maio, foram aplicadas 20 multas, recolhido quatro CRLVs, removidos dois veículos ao pátio e lavrado um TCO por porte de droga para consumo com apreensão de cocaína.