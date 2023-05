Comemoração contou com palestras com o tema ‘Desenvolvimento Sustentável para Fortalecimento das Práticas Assistenciais no SUS’, sorteio de brindes e coquetel

Cerca de 300 profissionais de enfermagem da Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda participaram de evento em comemoração à semana da profissão, organizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e pela Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn). O encontro foi na noite de sexta-feira, 26, na UFF (Universidade Federal Fluminense), campus Aterrado, e abordou o tema “Desenvolvimento Sustentável para Fortalecimento das Práticas Assistenciais no SUS (Sistema Único de Saúde)”, por meio de palestras ministradas por três enfermeiras.

A secretária de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha, abriu o evento cumprimentando os profissionais de enfermagem e destacando a importância do trabalho deles, em qualquer nível de formação, no dia a dia das unidades de Saúde.

“É imprescindível reconhecer e valorizar o trabalho de um campo profissional essencial para a qualidade da atenção à saúde em todos os níveis. O papel de cuidar das pessoas, garantir o bem-estar do paciente e familiares é de vocês. Agradeço pelo compromisso com a humanização do atendimento”, falou Conceição, passando a palavra para a primeira palestrante da noite.

Alice Medeiros de Lima falou sobre “Enfermagem e Educação interprofissional: desafios para a Prática colaborativa do cuidado!”; Luciana Moreira Oliveira abordou “Sustentabilidade no cuidado com Feridas: que caminhos seguir?”; e Lívia Xavier de Meirelles encerrou o ciclo de palestras com o tema “Enfermagem, ciência e trabalho: breve relato sobre a trajetória”.

Todos os departamentos da Secretaria Municipal de Saúde estavam representados. O Departamento de Atenção Primária em Saúde (DAPS), Departamento de Média Complexidade (DMC), Departamento de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria (DCRAA), Departamento de Vigilância Sanitária (DVS) e Departamento de Saúde Mental (DSM). Após assistirem as palestras, os profissionais participaram de sorteio de brindes e coquetel. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.