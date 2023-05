Representante da ADRA Brasil visita a SPMDH de Volta Redonda

Entidade não governamental faz parte do Comitê Municipal Intersetorial da População em Situação de Rua

O representante da ADRA Brasil, seção de Volta Redonda, Carlos Anderson Pereira (Betão), visitou nessa semana a sede da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), onde foi recebido pela secretária Gloria Amorim, pela diretora da Divisão de Políticas de Direitos Humanos, Josinete Pinto, e pela diretora de Políticas de Gênero e Diversidade LGBTQIA+, Francyne Francisco. A entidade local faz parte do Comitê Municipal Intersetorial de Políticas para a População em Situação de Rua de Volta Redonda.

A diretora Josinete Pinto comentou o encontro: “Acredito que foi importante para fortalecer o trabalho do Comitê de Políticas para a População em Situação de Rua. A sociedade civil organizada, através das suas instituições, cumpre um papel fundamental no sentido de propor, acompanhar e monitorar a construção de políticas públicas que atendam, em sua prioridade, a população em situação de rua”, frisou.

No encontro, Carlos Pereira falou dos projetos que a entidade ligada à Igreja Adventista desenvolve em parcerias e com trabalho voluntário na assistência emergencial para as pessoas em situação de pobreza, na qual busca ampliar este trabalho no município.

“No estado do Rio de Janeiro, a ADRA desenvolve um trabalho nas comunidades de Jacarezinho, Belford Roxo, Rios das Ostras e Campos dos Goytacazes. São mais de 400 crianças e adolescentes beneficiadas pelos seus projetos, com assistência às adolescentes gestantes em situação de risco, pela conquista de melhores condições de vida”, disse Betão.

O Comitê Municipal de Volta Redonda é coordenado pela SMDH e composto por oito instituições da sociedade civil, nove dos órgãos públicos, oito secretarias e o Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR). Na defesa dos direitos, são três representantes da Defensoria Pública Estadual – Tutela Coletiva; Defensoria Pública da União; Ministério Público Estadual – Promotoria da Justiça Coletiva.

A ADRA é uma Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, organização não governamental criada em 1984, sendo que na América do Sul está presente no Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai, Equador, Chile, Peru e Uruguai. A Divisão Sul-Americana mantém escritórios regionais em Brasília (DF) e no Rio de Janeiro (RJ), na Praça da Bandeira. Desenvolve projetos de auxílio legal, resposta a emergências, proteção infantil, alteração climática e energia renovável, educação, segurança alimentar, saúde, água e saneamento, redução de riscos, meios de subsistência e outros. Fotos de divulgação/Secom/PMVR