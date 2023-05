Um jovem, de 20 anos, foi morto a tiros dentro de uma barbearia no sábado, dia 27, na Rua B, no bairro Monte Alegre, em Paty do Alferes.

Segundo a Polícia Militar, ele estava cortando o cabelo no local quando um homem desembarcou de uma moto, entrou no local e atirou contra o rapaz. Segundo informações dos agentes, o criminoso usava um capacete e vestia roupa preta.

O caso foi registrado na delegacia de Miguel Pereira. A polícia não conseguiu arrolar testemunha