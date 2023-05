A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou na madrugada de sexta-feira, dia 26, por volta de 00h30min, um motorista usando um tapete para esconder a placa de uma caminhonete, no km 415, da Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Mangaratiba (RJ).

As equipes do Grupo de Patrulhamento Tático da 3ª Delegacia (Angra dos Reis) faziam uma blitz, quando perceberam uma caminhonete parando no acostamento alguns metros antes da fiscalização. O homem tentou enganar os policiais, mas acabou preso. Logo após, o veículo seguiu adiante e foi parado pelos policiais. O motorista, ao ser questionado, disse que teve problemas mecânicos, mas teria conseguido resolver.

Depois de ser liberada, os policiais viram a caminhonete parando novamente no acostamento, após a fiscalização seguiram para uma nova abordagem. Então, constataram que o condutor usava um tapete e folhas de papel para cobrir as placas do veículo. A ocorrência foi encaminhada para a 165ª DP (Mangaratiba).