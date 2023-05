PRF flagra condutor conduzindo carro a mais de 200 km/h na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, na manhã de domingo, dia 28, condutores que trafegavam na Rodovia Presidente Dutra em altíssimas velocidades, desrespeitando as normas de segurança viária e infringindo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Dentre as velocidades, destaca-se a de 201 Km/h (Piraí) registrada por um veículo de passeio. Importante ressaltar que, este condutor que trafegava no final da manhã deste domingo, por volta das 11h40min, acima da velocidade permitida para a via em mais de 50% incorre em uma infração de natureza gravíssima, com o registro de sete pontos negativos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e uma multa que tem o seu valor multiplicado três vezes, além da Suspensão do direito de dirigir.