PRF recupera caminhão alvo de roubo na Dutra, em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) recuperaram, no final da noite do sábado, dia 27, por volta das 23 horas, um caminhão-baú que foi alvo de um assalto, no km 260, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa.

Além de parte da carga, os agentes recuperaram outros dois veículos usados no crime e libertaram o motorista, feito refém pelos criminosos, além das réplicas de um fuzil e uma pistola.

A PRF se deslocou para o trecho informado depois de ser alertada por usuários da estrada. Os bandidos não foram encontrados. Os policiais realizaram buscas, mas não encontraram os bandidos. A parte da carga que foi levada não foi informada. O valor do carregamento era de R$ 650 mil.

De acordo com a PRF, além do veículo assaltado, foram encontrados no local um VW Fox e um Mercedes-Benz, usados para a prática do crime, ambos com registro de roubo/furto. Foto: PRF