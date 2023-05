Deputado Jari Oliveira fiscaliza obra da RJ-153

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) percorreu na tarde desta sexta-feira, dia 26, a RJ-153, que liga Volta Redonda ao distrito de Santa Izabel do Rio Preto, em Valença. A via passou por interdições desde fevereiro deste ano devido às chuvas que provocaram deslizamento da pista. Desde então, sua recuperação definitiva tem sido uma preocupação e pauta de inúmeras reuniões de Jari com a direção do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ).

A construção de uma variante no trecho da Serra da Mutuca, que liga o distrito de Amparo, em Barra Mansa, a Santa Izabel do Rio Preto, em Valença, viabilizada pelo deputado com ajuda do vereador Duré (PSC), permitiu a liberação da estrada.

“Agora com a previsão de investimento de mais de R$53 milhões na recuperação do trecho entre Volta Redonda e Valença, vou acompanhar de perto a evolução das intervenções, já que se trata de muito dinheiro.

A RJ-153 é uma importante rota para trabalhadores, estudantes e também é usada para escoamento da produção rural entre os municípios que corta.

“Essa é uma importante demanda dos moradores do Sul Fluminense que acompanho desde o início do ano passado, fazendo inúmeras ações e fiscalizações. Vou seguir em contato com representantes do DER para acompanhar a situação de perto até que a Rodovia esteja pronta”. reforçou o deputado.