Homem é atropelado no bairro Retiro

Um pedestre ficou ferido ao ser atingido por um carro na tarde desta segunda-feira, dia 29, em frente a uma loja de cosméticos na Avenida Sávio Cota de Almeida Gama, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

Segundo populares, com o impacto, o pedestre – aparentemente um idoso – foi parar embaixo de um ônibus da Viação Cidade do Aço. De acordo com populares, o Samu, a Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionados para o local do acidente.

Populares informaram ainda que no momento em que o Samu chegava para atender o idoso atropelado, um adolescente que estava em outro ônibus que passava no momento do acidente passou mal e também precisou ser atendido pelo resgate. Chovia no momento do ocorrido.

O pedestre foi levado ao hospital com ferimentos no joelho, segundo as primeiras informações. Sobre o adolescente, não há informações se ele foi atendido no local e liberado ou se também foi levado ao hospital. Não há informações sobre o motorista do carro. (Imagens: enviadas por leitor)