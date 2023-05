Neto ganha parabéns no embarque da Melhor Idade para Caxambu-MG

Prefeito acompanhou saída da segunda turma com mais de 200 alunos da Ginástica para a Terceira Idade de Volta Redonda rumo à cidade mineira na manhã desta segunda-feira (29)

No dia que completou 67 anos, o prefeito Antonio Francisco Neto recebeu os primeiros parabéns cantado pela segunda turma da Terceira Idade que embarcou, na manhã desta segunda-feira (29), na praça Sávio Gama (Aterrado), rumo à cidade de Caxambu, em Minas Gerais. A viagem com mais de 200 alunos de ginástica da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) faz parte do programa “Viva a Melhor Idade”, da Prefeitura de Volta Redonda, que contará com 32 passeios à cidade mineira ao longo do ano.

“Agradeço o carinho dessa turma que tanto já fez por Volta Redonda. Hoje é um dia mais que especial, recebendo os parabéns e podendo ver nossa Melhor Idade cuidando da saúde e do bem-estar. Enquanto eu for prefeito, as viagens da Terceira Idade continuarão beneficiando nossos amigos e amigas”, disse Neto, se despedindo dos viajantes.

Quem cantou parabéns e estava empolgada para o passeio foi Marli Aparecida da Silva Carvalho, de 79 anos, que participou de todas as viagens da Melhor Idade promovidas pela administração municipal.

“Desde a primeira, acho que foi em 2002, para Paraty. Não faltei em nenhuma. Já fui a Caxambu e a expectativa é ótima, porque a gente vai num lugar e gosta, e voltar é bom. E a viagem melhora muito. Só em fazer a ginástica já melhora, e o passeio é espetacular, muito bom pra gente”, contou Marli, que é moradora do Vila Rica-Tiradentes e participa da ginástica no bairro desde 1999.

O deputado estadual Munir Neto também esteve na praça da prefeitura parabenizando o irmão e desejando boa viagem para a turma da Melhor Idade. “É um projeto maravilhoso, que beneficia os nossos idosos ativos nos projetos da Smel e da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária). Volta Redonda é referência no cuidado com a terceira idade. Que eles possam aproveitar muito a cidade de Caxambu, neste hotel sensacional. É o governo Neto melhorando a qualidade de vida da melhor idade. Boa viagem, gente!”.

Serão 32 viagens ao longo do ano

No total serão 32 viagens ao longo do ano, com saída de seis ônibus por dia, levando 276 pessoas – entre idosos participantes ativos dos programas das secretarias municipais de Esporte e Lazer e de Ação Comunitária (Smac), além de profissionais da Smel e da empresa de turismo contratada para realizar a viagem. A última viagem está prevista para o dia 18 de dezembro.

O destino dos viajantes é o Hotel Glória, onde a Melhor Idade desfruta, no primeiro dia, de almoço tradicional da região, passeio pela cidade – com direito a visita ao Parque das Águas e ao comércio local. Quem preferir, poderá aproveitar a estrutura do hotel, com sala de jogos, karaokê e recreação na piscina. O dia continua com chá da tarde, recreação, jantar e baile.

A programação do segundo dia prevê, além do café da manhã, duas opções para o período matutino: visita ao Parque das Águas ou atividades recreativas na piscina do hotel. Para finalizar, almoço de despedida e retorno para Volta Redonda. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.