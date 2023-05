Polícia Militar apreende drogas na Baixada da Olaria em Resende

Policiais militares estavam em patrulhamento na manhã de domingo, dia 28, por volta das 8h20min, quando receberam informações sobre suspeitos que estariam praticando o tráfico de drogas na Rua Quatro, na Baixada da Olaria em Resende.

Os agentes seguiram pela Rua do Batalhão (Bairro Elite) quando depararam com três suspeitos que ao avistarem as viaturas empreenderam fuga para área de mata.

Durante buscas pelo local, os agentes apreenderam uma mochila contendo 46 pinos contendo pó branco (cocaína), 40 tabletes pequenos de erva seca (maconha), 84 trouxinhas da mesma droga, um rádio transmissor e uma base com bateria de rádio.

As drogas foram apreendidas e apresentadas na Delegacia de Polícia, de Resende.