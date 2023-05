Na ação, foram apreendidos pinos de cocaína e maconha

Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área, lotados no 28º BPM (Volta Redonda), com informações do Disque Denúncia, apreenderam neste sábado, dia 27, grande quantidade de drogas na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Condomínio Ingá I, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda,

Policiais de posse de informação, os agentes foram até o local e os suspeitos fugiram com a aproximação da viatura policial. Os criminosos fugiram em direção a uma mata. Após buscas foram localizados 228 pinos de cocaína e 31 trouxinhas de maconha.

Diante dos fatos, o material apreendido foi levado para a sede da 93ª DP (Volta Redonda), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre a apreensão das drogas.