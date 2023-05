Retomado há pouco mais de um ano com consultas itinerantes nos CRAS do município, programa vai ampliar o alcance com local fixo para receber a população

O projeto “Advogado Social”, da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda, ganhou sala de atendimento no primeiro andar da sede da secretaria, na Rua Antônio Barreiros, nº 194, no bairro Nossa Senhora das Graças. A inauguração foi na tarde desta segunda-feira, 29, e marca a ampliação do programa, retomado há pouco mais de um ano de forma itinerante nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e Centros de Convivência do município, com a implantação de um local fixo para atendimento à população.

De acordo com a coordenadora do programa, Adriele Gama, o objetivo do “Advogado Social” é dar às famílias o suporte jurídico de advogados que se deslocam para os bairros estabelecidos pelos respectivos 31 CRAS e Centros de Convivência. A partir de uma agenda que é mantida para permitir o contato regular com os usuários, através de atendimentos coletivos ou individuais.

Além disso, o projeto presta orientação sobre o seguro DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre), destinado a indenizar vítimas de acidentes de trânsito. Neste caso, os advogados contam com apoio do Hospital São João Batista (HSJB), da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Funerária Municipal, as polícias Civil e Militar e a Caixa Econômica Federal, para direcionar as pessoas que tenham direito ao DPVAT para serem atendidas pelo “Advogado Social”.

“Agora, com a criação da sala da ‘Advocacia Social’ vamos ampliar o atendimento. A sala vai funcionar de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e de 13h às 17h, com a advogada Ludmila Aguiar de Assis, e servirá de ponto de apoio para os quatro profissionais que fazem as consultas itinerantes nos territórios – Lara de Araújo Carvalho, William Ferreira de Carvalho Júnior, Juliana de Castro Lopes Medeiros e Valéria Oliveira”, disse Adriele, que também vai trabalhar no local.

A secretária da Smac, Carla Duarte, agradeceu a toda equipe da secretaria e ao empenho da coordenadora do “Advogado Social”. Ela ainda ressaltou que a ampliação do programa, retomado em março de 2022, é uma indicação de que saímos da fase de reconstruir para a fase de avançar. “E vamos seguir em frente, ampliando cada vez mais a nossa rede de assistência”, falou.

O deputado estadual Munir Neto concordou com a secretária e lembrou de todo trabalho de recuperação dos serviços para a população. “Retornamos em 2021 e tivemos que reestruturar todo o serviço”, falou Munir, que esteve à frente da pasta por mais de dez anos. “Hoje, Volta Redonda voltou a ser referência em assistência social para o Estado do Rio e para o país. É com orgulho que levo as experiências de sucesso do nosso município para todo estado”, concluiu, agradecendo a advogada Carolina Cunha, que implantou o “Advogado Social” em gestão anterior de Munir na Smac.

Também estavam na cerimônia o coordenador do Escritório da Cidadania, do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), Dario Aragão, e a advogada Cacilda Cruz, que também atua no projeto, que é parceiro do “Advogado Social”, da Smac. Além deles, estavam o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa; o comandante da Guarda Municipal, Silvano de Paula; o coordenador da Funerária Municipal, Paulo Afonso; a subsecretária da Smac, Rosane Marques, a Branca; o comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar, coronel Ronaldo Martins; além de representantes do Hospital São João Batista e do programa “Segurança Presente”. Fotos de divulgação – Secom/PMVR