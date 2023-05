A Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop), por meio da Guarda Municipal (GMVR), removeu, em diferentes bairros, no sábado (27), quatro bancas de jornais que estavam em situação de abandono em praça e vias públicas. Os proprietários foram notificados pelos fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) e não tiveram interesse em regularizar a situação. Toda a ação, ocorrida no Retiro, na Colina, no Eldorado e Aterrado, foi embasada em diversas reclamações de moradores.

Segundo a secretaria, as bancas removidas possuíam várias irregularidades, como: há tempos desativadas; os responsáveis não tinham o alvará de funcionamento; acumulavam lixo e mato embaixo, atraindo bicho peçonhentos; eram usadas como ‘banheiros’ por moradores em situação de rua, entre outros delitos. Além disso, há caso de pessoas que estavam explorando os locais, mas não assumiam como novos responsáveis, continuando sem o alvará de funcionamento.

As denúncias foram recebidas por diversos canais públicos, onde os moradores e frequentadores dos bairros garantem que as bancas estavam sendo usadas para os mais diversos comportamentos antissociais e se transformaram em locais perigosos para quem passava. Os proprietários, antes que as ações fossem efetivadas, foram contatados pelos órgãos competentes e oferecido prazos para que as situações das mesmas fossem regularizadas e a limpeza dos locais fosse realizada, mas nada foi feito.

“As bancas que foram removidas estavam em situação de abandono, com acúmulo de lixo e mato crescendo embaixo e no entorno, passando sensação de insegurança aos locais. Vamos retirar tudo aquilo que esteja causando insegurança e oferecendo perigo à população”, garantiu o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. (Foto: Semop/Divulgação)