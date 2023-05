Avenida Francisco Torres será pavimentada até o trevo que leva ao bairro Santa Cruz

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), iniciou nesta terça-feira, 30, as obras de asfaltamento na Avenida Francisco Torres, no Pinto da Serra. O trecho a ser pavimentado vai da entrada do bairro até o trevo que dá acesso ao Santa Cruz ou Voldac.

As máquinas já começaram o trabalho de fresagem. Em seguida, será colocada nova massa asfáltica no trecho. A prefeitura estuda agora levar o asfalto para a Avenida Nossa Senhora do Amparo, justamente a partir do trevo até o bairro Santa Cruz.

“Vamos asfaltar uma área de 21.600 m², neste trecho que estava muito prejudicado e recebe muito movimento”, destacou a secretária Municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Além disso, a prefeitura também deu andamento aos serviços de asfaltamento na região do Roma. Nesta terça-feira, as máquinas e trabalhadores estavam nas ruas Faisão, que começou a ganhar nova pavimentação, e Gaivota, que está sendo preparada para receber a massa asfáltica.

“Estamos trabalhando muito pela manutenção de nossa cidade. Pelas condições que encontramos na Saúde, tivemos de priorizar muito esta área. No entanto, graças a estas parcerias com o governo do estado estamos podendo avançar”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.