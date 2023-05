Carreta bate em van e tomba na Dutra em Barra Mansa

Uma carreta tombou no fim da tarde de segunda-feira, dia 29, por volta das 17 horas, após bater em uma van, no km 279, da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da entrada do bairro Cotiara, em Barra Mansa.

Policiais rodoviários federais estiveram no local e apuraram que o condutor da carreta perdeu o controle de direção ao fazer a curva. Segundo o motorista, a carga, que estaria mal condicionada, correu para um dos lados do veículo, provocando a colisão na traseira da van. Em seguida colidiu ainda com a mureta central da rodovia.

Os dois condutores saíram ilesos, mas passageira da carreta, de 50 anos, se feriu, sendo socorrida pela equipe de resgate da concessionária CCR Rio-SP e levada para Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.