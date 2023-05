Jovem é assassinado no bairro Jardim das Acácias em Porto Real

Um jovem de 19 anos foi assassinado a tiros na noite de segunda-feira, dia 29, na Rua 23, no bairro Jardim das Acácias em Porto Real.

A identidade dele não foi informada. Segundo a Polícia Militar, quando os agentes chegaram ao local, o rapaz já estava morto. O Samu constatou o óbito.

A cena do crime foi isolada e a perícia recolheu no local várias cápsulas de munições calibre 9 milímetros, além de uma intacta do mesmo calibre. O caso foi registrado na delegacia de polícia da cidade. No momento desta publicação, não havia Informações sobre a dinâmica do crime. (Foto: Redes Sociais)