Polícia Civil resgata idosa mantida em cárcere privado em Paraty

Policiais civis coordenados pelo delegado Marcello Russo prenderam em flagrante nesta terça-feira, dia 30, três suspeitos de 42, 27 e 20 anos de idade, de manterem em cárcere privado uma idosa de 67 anos, dentro uma casa no Condomínio Pau D’alho, no bairro Ponte Branca, em Paraty.

A vítima, viúva e de nacionalidade suíça, foi retirada pelos policiais civis da Delegacia de Paraty. De acordo com o delegado Marcello Russo, o objetivo do trio era obter vantagens econômicas. Um dos presos, morador de um quarto separado na propriedade, seria o encarregado de guarnecer o local à noite. Dois tentaram fugir, mas foram capturados após uma perseguição.

Os policiais foram até o local e arrombaram fechaduras e cadeados instalados do lado de fora da casa onde a suíça era mantida. Ela foi encaminhada ao hospital de Paraty para passar por exames.

– A vítima vivia sem as necessidades básicas supridas, sem geladeira, que está queimada, com escassez de alimentos e os existentes impróprios para consumo, além do confinamento em recinto fechado – afirmou Russo. Foto: Polícia Civil