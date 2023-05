Policiais militares estavam em patrulhamento no início da tarde desta terça-feira, por volta das 13h50min, quando depararam com um suspeito que tentou fugir ao ver a presença da viatura policial, na Adelina Barbosa, no bairro Cruzeiro, em Pinheiral (RJ).

O suspeito, de 31 anos, foi alcançado com drogas que estavam sendo contabilizados na 101ª Delegacia de Polícia, de Pinheiral.